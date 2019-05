Inter, saltato l’incontro con l’entourage di Chiesa: il motivo

Nei giorni scorsi l’Inter avrebbe dovuto incontrare l’entourage di Federico Chiesa, ma tutto è saltato. Ecco perché

L’affare che avrebbe dovuto portare Federico Chiesa all’Inter è in stand by. Come spiega la Repubblica, nei giorni passati ci sarebbe dovuto essere un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore, ma tutto è saltato.

Il padre agente del giocatore avrebbe messo in stand by ogni incontro con l’Inter fino al Cda della Fiorentina previsto per venerdì. Rocco Commisso, imprenditore intenzionato a comprare il club viola, vorrebbe infatti tenere il proprio gioiello.