Il centrocampista dell’Inter Joao Mario ha rilasciato qualche dichiarazione nel post partita della gara vinta contro l’Udinese

Joao Mario è il vero uomo in più dell’Inter. Questa la sentenza della gara di ieri contro l’Udinese, in cui il portoghese ha dato mostra di tutte le sue caratteristiche, dalla cura della palla alla visione nell’impostazione fino agli inserimenti in avanti. Un giocatore nuovo a disposizione di Spalletti che potrà fare la differenza a lungo andare. Queste le sue parole nel post partita: «Sono contento perché sto giocando tanto e per me è la cosa più importante. Era fondamentale per noi reagire dopo l’eliminazione in Champions League. Abbiamo fatto una bona partita creando tante occasioni. Non nel primo tempo, ma abbiamo cercato questa vittoria e l’abbiamo meritata. Il terzo posto? Manca ancora tanto, dobbiamo guardare avanti e siamo vicini al Napoli. Dobbiamo vincere le prossime partite. Europa League? Importantissima, possiamo andare avanti e arrivare in fondo».