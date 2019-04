Inter-Juve questa sera. I bianconeri vogliono vincere per il record, Spalletti invece vuole vincere per la Champions

Juve senza motivazioni e stimoli a San Siro? Non proprio. Max Allegri in conferenza stampa ha provato a caricare i suoi: «Giochiamo davanti a 70.000 in uno stadio meraviglioso, dobbiamo fare il meglio possibile cercare di venire via con un risultato che è sempre importante perché ci fa vivere meglio. Non è che dobbiamo andare in giro a fare figuracce, siamo la Juventus, abbiamo l’obiettivo di fare altri punti e abbiamo altre partite che ci stimolano». Max non parla mai di record e obiettivi personali ma la Juve gioca anche per il record.

I bianconeri potrebbero vincere le 5 partite rimaste sin qui e guadagnando 15 punti arriverebbero a quota 102 punti, eguagliando il record della Juventus di Antonio Conte nel 2012-2013. Spalletti invece vuole battere la Juve (non ci è mai riuscito da quando allena l’Inter) e vuole blindare il terzo posto, provando anche ad andare oltre: i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con la società per i bonus finali e hanno inserito un ulteriore incentivo per il raggiungimento del secondo posto, attualmente occupato dal Napoli. Inter-Juve una sfida senza motivazioni per i bianconeri? No, Allegri e i suoi hanno ancora tanti obiettivi.