Il giovanissimo esterno dell’Inter Yann Karamoh, in prestito al Bordeaux, è stato il grande protagonista della sfida tra i girondini e il PSG

Per un Politano che si sta rivelando il miglior acquisto estivo dell‘Inter e un Keita in netta ripresa dopo i 3 gol in 2 partite, c’è un Perisic che non ha ancora trovato la migliore forma. Il croato fatica ad incidere, colpa anche del mondiale che non gli ha permesso di recuperare a pieno dopo la rincorsa Champions dello scorso anno. Marotta e Ausilio guarderanno sicuramente al calciomercato estivo per cambiare qualcosa sulle fasce, ma la soluzione potrebbe già essere in casa. Yann Karamoh continua a incantare in Francia, e ieri è stato l’mvp del pareggio casalingo del suo Bordeaux contro la capolista PSG che aveva inanellato ben 14 vittorie su 14 partite fino all’inizio della gara. Una prestazione magistrale, condita anche da un assist per il gioiellino di casa Inter. Una bella notizia per tutti i nerazzurri, che non vedono l’ora di riabbracciare il classe ’98 che tanto bene aveva fatto lo scorso anno.