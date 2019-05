Inter, Keita è furioso con il suo ex agente Calenda: nelle sue Instagram stories l’attaccante senegalese attacca il procuratore e la Gazzetta – FOTO

Keita Baldè è letteralmente furioso con il suo ex procuratore, Roberto Calenda. L’attaccante dell’Inter aveva cambiato agente tempo fa, scegliendo Federico Pastorello, avendo rotto con il suo procuratore storico. Ora, dopo un articolo comparso su La Gazzetta dello Sport che parla della situazione complicata di Keita all’Inter, l’attaccante ex Lazio è andato su tutte le furie.

Keita nelle sue Instagram stories ha attaccato in primis il giornale, accusandolo di non pubblicare cose vere, e poi il suo ex agente Roberto Calenda, accusandolo di vigliaccheria per non essersi confrontati dopo la rottura del rapporto.