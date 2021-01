Lautaro Martinez e Lukaku fanno le fortune dell’Inter e di Antonio Conte: i nerazzurri sono gli unici che hanno due giocatori in doppia cifra

Contro il Benevento Lautaro Martinez e Lukaku sono tornati al gol facendo splendere nuovamente la Lu-La dell’Inter.

I due attaccanti nerazzurri hanno messo a segno 24 reti in Serie A, 10 l’argentino, 14 il belga. Un unicum in Serie A: la squadra di Antonio Conte è l’unica formazione con due giocatori in doppia cifra di gol nel campionato italiano.