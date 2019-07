Inter, la nuova vita di Perisic: sì a Conte e niente partenza

Perisc cambia look e spirito, stuzzicato dal ruolo a tutta fascia: senza cali di tensione può davvero svoltare

Dopo l’insediamento di Conte sulla panchina nerazzurra vi era un grande dubbio legato al futuro di Ivan Perisic all’Inter: cessione o ripartenza? Sembra che il croato abbia scelto la seconda opzione.

Il nuovo clima di grandi ambizioni intorno all’Inter piace, le rivalità in spogliatoio sono ormai cosa superata e il progetto tecnico che lo riguarda lo stuzzica. Come spiega la Gazzetta dello Sport, a livello tecnico Perisic ha tutte le doti per ben figurare nel ruolo, ma dovrà lavorare duro sulla continuità, all’interno della partita e della stagione. Gli esterni di Conte non possono prendersi pause, non possono scomparire e devono tenere costantemente alta la tensione. La partenza non pare più all’ordine del giorno.