Inter, la rivoluzione di Conte: anche Nainggolan è in bilico

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, potrebbe non rientrare nei piani di Antonio Conte. Futuro in Cina?

Radja Nainggolan attende di conoscere il suo futuro. L’Inter vuole Barella e potrebbe non puntare sul Ninja. Il centrocampista, secondo Tuttosport, potrebbe non far parte della nuova Inter di Antonio Conte.

Il belga, voluto da Spalletti, potrebbe anche andare via. Conte voleva il Ninja alla Juve e al Chelsea ma pretende un atteggiamento diverso da tutti, compreso il Ninja e il belga sarà sotto la lente di ingrandimento visto che nella scorsa stagione non sempre è stato irreprensibile. Per l’addio spunta l’ipotesi di una possibile cessione in Cina.