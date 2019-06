Inter, l’agente di Agoumé in sede: i nerazzurri hanno il ‘nuovo Pogba’

L’Inter sta per chiudere l’intesa per Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 considerato il nuovo Pogba

Ormai ci siamo: Lucien Agoumé sta per diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha sbaragliato la concorrenza e potrà contare molto presto sul centrocampista classe 2002 in arrivo dal Sochaux e paragonato a Pogba.

L’Inter sta per chiudere l’intesa: il suo agente è entrato pochi minuti fa in sede insieme al direttore sportivo Piero Ausilio per definire i dettagli del trasferimento. L’Inter dovrebbe investire una cifra vicina ai 5 milioni di euro e lo ha strappato ad altri grandi club come Juve e Barcellona.