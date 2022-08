Inter Lautaro e la voglia di rivincita: no alla cessione per lo Scudetto

L’Inter può contare su un Lautaro Martinez più carico per lo Scudetto: la voglia di rivincita del Toro è passato dai tanti no alla cessione

Barcellona, Tottenham, Atletico Madrid e chi più ne ha più ne metta. La risposta del Toro è sempre stata soltanto una: “No”. La voglia di restare in nerazzurro per la rivincita e puntare allo Scudetto con il ritorno di Lukaku. Le lacrime dopo l’ultima giornata del campionato scorso una spinta ulteriore per riportare il sorriso in campo e ai tifosi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.