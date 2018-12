Inter, l’ag. di Lautaro: «Supererà la tormenta, è difficile tenerlo in panchina»

Uno dei rappresentanti di Lautaro Martinez, Alberto Yaque, ha parlato del giovane classe ’97 dopo le polemiche delle ultime settimane

La situazione polemica intorno a Lautaro Martinez sembra rientrata dopo la burrasca scatenata dal tweet del padre in occasione della sconfitta dell’Inter contro il Tottenham. Ieri Spalletti ha parlato bene del ragazzo, e oggi anche uno dei suoi rappresentanti, Alberto Yaque, ha tenuto a dare rassicurazioni. Queste le sue parole: «Lui è un ragazzo che ha una personalità incredibile, tutto quello che gli viene chiesto lo fa. Questo è un tema difficile, sono stato tre mesi a Milano e posso dire che avere un giocatore come Lautaro e concedergli poco spazio in campo è complicato. Per fortuna, di recente ha giocato una partita per intero ed è riuscito anche a segnare: non tutti riescono, è difficile che un giocatore possa avere un’opportunità così. Dico che è complicato tenerlo in panchina perché sai che il centravanti titolare è il capocannoniere della Serie A. Però ora la sta prendendo meglio, e sta cercando di superare questa tormenta. Si sa che uno vuole giocare sempre, specie sapendo che lo puoi fare».