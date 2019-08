Inter, Lautaro non convocato: la gestione di Antonio Conte

Problemi fisici per Lautaro Martinez: ecco il piano di Antonio Conte per preservare le condizioni dell’attaccante dell’Inter

Lautaro Martinez non si unisce ai compagni, partiti per Londra. L’attaccante dell’Inter non figura nell’elenco dei convocati di Conte a causa dei problemi fisici.

A seguito dei tre infortuni muscolari in tre settimane, i nerazzurri hanno deciso di non forzare il rientro del Toro per permettergli un pieno recupero in vista della prossima stagione. Conte ha già ribadito di voler puntare su di lui. A riportarlo è Tuttosport.