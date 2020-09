Inter, Lautaro: «Tre punti importanti. Abbiamo iniziato al meglio»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria conquistata contro la Fiorentina.

PRESTAZIONE – «Sono davvero contento, abbiamo iniziato la nuova stagione al meglio, facendo ciò che il mister vuole e recuperando molti palloni a centrocampo. Abbiamo realizzato quattro gol contro una formazione difficile da affrontare, l’importante erano i tre punti».

ESULTANZA – «Agustina è sempre presente, una persona che è stata a fianco a me nel bene e nel male. Ho segnato e ho dedicato il gol a lei, al bambino in arrivo e alla famiglia in Argentina, che sento vicino, li ringrazio molto».