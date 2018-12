Brozovic, l’agente rivela: «Vicinissimo alla Juventus nel 2016»

Oggi è il faro del centrocampo dell’Inter, ma nel 2016 la carriera di Marcelo Brozovic sarebbe potuto cambiare: il retroscena sulla Juventus

In passato se ne è parlato molto tra indiscrezioni e spifferi, oggi arrivano retroscena succosi sull’affare Marcelo Brozovic-Juventus sfumato due anni fa. Oggi il croato è il faro dell’Inter, ma in passato è stato ad un passo dal vestire la casacca bianconera, come rivelato dal procuratore Bicanic a Juve Live.

Le parole dell’agente: «Brozovic è da considerarsi un tuttocampista, da regista gioca molto bene da tempo, nell’Inter e in Nazionale, ha 26 anni e può migliorare ancora. E’ vero, nel 2016 era stato vicino al trasferimento alla Juve, ma queste sono storie normali nella vita di un calciatore ed è una storia del passato. Dopo il Mondiale della scorsa estate c’erano molte idee sul suo futuro, ma Brozo ha detto che gli sarebbe piaciuto restare all’Inter, per lui è una famiglia e c’è anche la Champions. E’ molto felice in Italia».