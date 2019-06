Inter, Marotta: «Conte top player. Non ci poniamo obiettivi»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato degli obiettivi del club nerazzurro. Le sue parole

Presentazione del ritiro a Lugano per l’Inter. Ecco le parole di Marotta in conferenza stampa: «Conte è un top player. Ha una cultura vincente, ha fatto un grande cammino con la Nazionale. Lui valorizza le risorse che ha a disposizione. In Italia e nel mondo in generale non si vince solo con i top player ma se si ha una struttura forte».

Marotta non ha parlato di mercato: «Il nostro obiettivo è affidare le nostre risorse a un allenatore in grado di farlo. Dobbiamo alzare l’asticella, senza parlare di obiettivi. Vogliamo fare meglio rispetto al passato. Non ci poniamo traguardi. Mercato? Preferisco non parlarne in questa sede. L’Inter è cresciuta molto negli ultimi anni e ora non bisogna accontentarsi. Siamo arrivati quarti, tre sono stati più bravi di noi».