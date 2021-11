Inter, Marotta: «Gli ottavi sono un obiettivo. Sui rinnovi dico questo»

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato nel pre partita della gara di Champions League di San Siro contro lo Shakhtar

Le parole di Beppe Marotta, direttore generale dell’Inter, nel pre partita di San Siro contro lo Shakhtar ai microfoni di Skysport.

PERISIC E DARMIAN – «Un percorso di crescita, giocatori mautri ed esperti, nulla di straordinario perchè sono due giocatori importanti».

OTTAVI – «Sicuramente è il primo obbiettivo stagionale, siamo consapevoli del valore dell’avversario. Sabato grande livello di concentrazione e maturità, è il momento giusto per centrare l’obbiettivo».

RINNOVI – «Siamo consapevoli di offrire un club appetibile, l’Inter ha una storia e un palmares da rispettare e queste cose non si trovano altrove. I nostri giocatori hanno capito questo e sono ottimista sui rinnovi, dopo Barella e Lautaro proseguiremo con gli altri».

MERCATO – «Credo che il ciclo iniziato con Conte e poi con Inzaghi va avanti, a livello nazionale ed europeo. C’è consapevolezza dei mezzi e di poter raggiungere i traguardi».

RESPONSABILITÀ – «Abbiamo attarversato mesi difficili, situazioni da superare, e lo abbiamo fatto con garanzie dalla proprietà. Il nostro coraggio la caratteristica più importante, abbiamo scelto un allenatore giovane e abbiamo composto una rosa che hanno risposto alle nostre aspettative: non sempre chi spende di più vince. I giocatori sono maturi per affrontare tutte le competizioni, anche la più prestigiosa come la Champions».