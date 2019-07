Inter, Marotta: «Io e Conte qui da ex rivali? Ecco cosa vi dico»

Inter, Marotta parla del suo passaggio dalla Juve ai nerazzurri, che ha anticipato l’ingaggio in panchina di Antonio Conte

Beppe Marotta ha concesso un’intervista a Sky Sport. Molti gli argomenti affrontati. Ecco cosa risponde quando gli si chiede come percepisce il passaggio suo e di Conte, ex Juve, all’Inter.

«Noi ex rivali? La Juve è una pagina importante della mia vita professionale. Io adesso penso a fare il bene di questa società. Come vedo la rivalità? Come una sana competizione, che è l’essenza di questo sport».