Inter-Milan, Pioli studia le sorprese di formazione: le ultime novità

Inter-Milan, le ultime novità sulla probabile formazione dei rossoneri in vista del derby in programma questa sera

Stefano Pioli non ha lasciato indizi in conferenza stampa, ma la sensazione è che nell’undici di partenza nel derby tra le file del Milan ci sarà più di una sorpresa. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico vuol dare una svolta alla sua squadra a cominciare dall’assetto tattico. Probabile l’utilizzo di un centrocampo a 3, da capire se in un classico 4-3-3 o un inedito 3-5-2.

La novità a livello di ruoli è l’utilizzo di Junior Messias come mezzala al fianco di Krunic e Tonali. Attenzione poi a Rafael Leao, che secondo indiscrezioni potrebbe essere l’escluso a sorpresa. Ieri a Milanello è stata provato una formazione senza il portoghese, con Giroud e Origi terminali offensivi. Che possa essere questa la scossa per il periodo rossonero?