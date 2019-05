Inter, Moratti: «Fare il presidente era una pazzia»

Le parole di Massimo Moratti sulla sua presidenza all’Inter e sul ruolo di presidente cambiato negli anni

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Radio Rai 2, tornando sulla sua esperienza da numero uno dell’Inter. Moratti ha parlato del ruolo di presidente, cambiato nel corso degli anni.

Ecco le sue parole: «Ai miei tempi chi prendeva un club di calcio aveva un sogno da realizzare, un sogno proprio, non era questione di romanticismo. Era in ogni caso una pazzia. Fare come Berlusconi con il Monza? Io sono nato a Bosco Chiesanuova, avrei dovuto comprare la squadra della mia città ma non ha la stessa storia del Monza».