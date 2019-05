All’Inter, Luciano Spalletti sta cercando di utilizzare Nainggolan in modo simile a quello della stagione 2016-2017. Come sottopunta, il belga realizzò 11 reti.

Luciano Spalletti è stato importante nella carriera di Radja Nainggolan. La scelta di schierarlo sottopunta, dietro Dzeko, nel 2016-2017 portò il belga a realizzare ben 11 gol in campionato, record realizzativo in carriera. Normale che, avendolo portato all’Inter, Spalletti stia usando il Ninja in modo simile.

Anche se Icardi ha caratteristiche differenti da Dzeko, l’allenatore cerca di ottenere risultati analoghi. Quando si cerca l’argentino, l’ex Roma deve buttarsi tempestivamente negli spazi che si vengono a creare.