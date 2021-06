Inter Nandez, i nerazzurri propongono un attaccante al Cagliari: i dettagli

Calciomercato Inter: per arrivare a Nahitan Nandez, i nerazzurri potrebbero offrire al Cagliari sia Nainggolan che il cartellino di un attaccante

L’Inter non vuole rinunciare all’acquisto di Nahitan Nandez: il giocatore, come confermato dal suo agente, sarebbe indirizzato verso il Leeds ma i nerazzurri rilanciano per convincere il Cagliari.

L’offerta dell’Inter per arrivare a Nandez prevede l’inserimento nella trattativa di Radja Nainggolan e Andrea Pinamonti, due pedine fondamentali per regalare l’uruguaiano a Simone Inzaghi. A riportare la notizia è Il Giorno.