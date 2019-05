Ivan Perisic, esterno d’attacco dell’Inter, potrebbe rimanere in nerazzurro. L’addio del croato non è affatto scontato

Ivan Perisic potrebbe rimanere all’Inter. Il giocatore, in gol anche nella gara contro il Chievo, potrebbe restare alla corte di Spalletti o Conte nella prossima stagione. Il suo addio ai nerazzurri non è scontato.

Il giocatore continua a sognare un approdo in Premier League, proprio come nel calciomercato di gennaio, ma d Appiano si sente a casa, nello spogliatoio le cose sono migliorate. Secondo Sky Sport, in caso di progetto ambizioso all’Inter, il giocatore potrebbe cambiare idea e potrebbe rimanere ancora in nerazzurro.