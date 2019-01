Anno nuovo, vita nuova: Nainggolan si allena in vacanza – VIDEO

Inter, Radja Nainggolan immortalato da alcuni curiosi intento a correre da solo al Poetto (Cagliari) in vacanza durante una seduta di allenamento in solitaria

L’ultimo mese non è stato propriamente una passeggiata per Radja Nainggolan, che ha trascorso le festività natalizie in maniera non tanto tranquilla: prima le voci sulla sua vita milanese, quindi la punizione dell’Inter, che lo aveva messo fuori squadra dopo l’ennesimo ritardo agli allenamenti con tanto di multa, poi il presunto audio che lo voleva speranzoso di un ritorno alla Roma, alla fine i gossip sulla separazione dalla moglie Claudia e tanto altro. Il centrocampista belga, in vista di questo 2019, avrà davvero tanto da farsi perdonare da parte dei tifosi dopo una prima metà di campionato non molto esaltante e pare che ci stia già lavorando nonostante la pausa invernale e le vacanze natalizie in Sardegna.

Nainggolan infatti è stato beccato proprio l’altra sera da Sardegna Live intento a farsi una corsetta di allenamento in solitaria dalle parti del Poetto, a Cagliari, di sera. Il Ninja, ben coperto a causa delle basse temperature, non sarebbe sfuggito agli occhi di qualche curioso, che lo ha immortalato in un video che sta circolando proprio in queste ore. Nulla di straordinario comunque: il belga starebbe infatti seguendo il percorso di allenamento personalizzato stabilito per lui e controllato a distanza dall’Inter tramite GPS. La notizia è però che, almeno per il momento, di Radja non si hanno notizie per locali e serate allegre.