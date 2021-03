Inter, Radu sostituisce Handanovic: l’ultima gara un anno e tre mesi fa

Ionut Radu è il sostituto designato di Samir Handanovic: il portiere, positivo al Covid, è out. Radu non gioca una gara da un anno e tre mesi

Samir Handanovic è positivo al Covid: la notizia, di ieri, ha forse minato qualche certezza in casa Inter dato che lo sloveno ha giocato il 100% dei minuti in questa stagione. Il secondo designato è Ionut Radu.

La Gazzetta dello Sport ricorda come siano passati un anno e tre mesi dall’ultima gara disputata da Radu (col Genoa contro l’Inter, ironia della sorte). L’unica presenza in nerazzurro, invece, risale al 2016 e il destino ci rimette lo zampino perchè si giocò, come questa volta, contro il Sassuolo.