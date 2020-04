Inter, rientrati in Italia gli stranieri: prevista nuova quarantena

Sono rientrati in Italia i calciatori dell’Inter che hanno trascorso una parte di quarantena all’estero dalle loro famiglie

L’Inter attende novità sulla ripresa degli allenamenti, ma nel frattempo sono rientrati in Italia i calciatori stranieri che hanno trascorso una parte di periodo di emergenza Coronavirus con le rispettive famiglie all’estero.

Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri resteranno in isolamento per altri quattordici giorni prima di effettuare i test sanitari e ottenere l’idoneità sportiva.