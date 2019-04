In Frosinone-Inter, Icardi prende il pallone per andare a battere il rigore, ma alla fine è Perisic a spuntarla! – VIDEO

Al 36′ del secondo tempo di Frosinone–Inter, scoppia il caso sul rigorista dei nerazzurri! Milan Skriniar si procura un calcio di rigore che sarà poi trasformato nel momentaneo 2-0 sui ciociari. Sul dischetto si presenta Icardi, essendo il rigorista dei nerazzurri.

Tuttavia si presenta Perisic in area e alla fine la spunta proprio il croato! Perisic calcia così il rigore pur non essendo il primo rigorista dei nerazzurri. All’inizio, dopo la realizzazione, Icardi non va ad abbracciare Perisic insieme agli altri compagni. Ma poi, successivamente, si avvicina per abbracciarlo. Caso chiuso?