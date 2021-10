Inter, rinnovo Brozovic: il croato gela Marotta. La situazione

In casa Inter è ancora in bilico il futuro di Marcelo Brozovic: le sensazioni sul rinnovo del croato non sono positive

Una frase tutt’altro che rassicurante quella pronunciata da Marcelo Brozovic nel post-gara del match di Champions League contro lo Sheriff: «Il rinnovo? Vediamo cosa dice la società…», si era lasciato sfuggire il croato.

Regna incertezza sul futuro del centrocampista, nonostante la volontà dello stesso di restare in maglia nerazzurra e dare la priorità al prolungamento dell’accordo in scadenza a giugno con l’Inter. Come scrive Tuttosport, ancora però non c’è l’accordo sulle cifre: ‘Brozo’ chiede 6,5 milioni di euro all’anno, mentre Marotta al momento non va oltre i 5 milioni. A fine mese è fissato un incontro tra le parti, con le inglesi (Newcastle su tutte) e il PSG che restano minacciose alla finestra.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24