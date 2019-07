Inter, ritiro super blindato a Lugano: rispettata l’idea di Conte

Il programma di Antonio Conte di un ritiro super blindato ha preso forma. L’Inter, a Lugano, sta svolgendo allenamenti a porta chiusa

La nuova stagione dell’Inter prende forma a Lugano. In Svizzera i nerazzurri stanno svolgendo la prima parte del ritiro super blindato. Come infatti voleva lo stesso Antonio Conte, gli allenamenti sono a porte chiuse con lo stadio non accessibile ai tifosi.

Ovunque ci sono transenne e polizia per impedire ai curiosi di sbirciare dentro agli allenamenti del club. Ogni punto aggirabile è assediato.