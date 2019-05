Inter, riunione degli eroi del Triplete a Madrid – FOTO

L’Inter del Triplete si ritrova a Madrid, dove domani si giocherà la finale di Champions. Ecco chi è presente alla “riunione” nerazzurra

A Madrid, dove domani sera si giocherà la finale di Champions League, è in corso una “riunione” dell’Inter del Triplete. Come si vede dalla foto pubblicata da Materazzi sui social, i nerazzurri si sono ritrovati e non hanno potuto fare a meno di ricordare il successo del 2010.

Oltre a Materazzi, alla “riunione” erano presenti Cambiasso, Strankovic, Milito e Julio Cesar.