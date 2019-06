Inter, due giovani al Genoa: i nerazzurri guadagnano 8.5 milioni

L’Inter cede due giocatori e mette a segno una buona plusvalenza da 8.5 milioni di euro. I due gioiellini andranno al Genoa

Non solo mercato in entrata, in casa Inter si lavora anche sulle cessioni. Come spiega il Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo con il Genoa per due giovani, Gavioli e Rizzo.

Le due cessioni porterebbero nelle casse del club milanese per 8.5 milioni di plusvalenza. Con le cessioni dei due, ma anche delle di Vanheusden e Vergani, si avvicina la soglia dei 30 milioni di plusvalenze obbligatorie.