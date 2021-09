Inter, Sanchez verso il recupero: quando sarà convocato da Inzaghi

Alexis Sanchez corre verso il recupero e, se venissero confermati i buoni propositi, verrebbe convocato già domenica

Simone Inzaghi avrà bisogno di tutti gli attaccanti per la gara di domenica contro la Sampdoria. Alexis Sanchez, dopo l’ultimo infortunio subito, corre verso il recupero.

Come riporta Sky Sport, infatti, le condizioni del cileno sarebbero notevolmente migliorate e oggi si è allenato parzialmente in gruppo. Inzaghi capirà quindi nelle prossime sedute se sarà il caso o meno di alzare il ritmo con Sanchez. Qualora venissero confermati i progressi, ci sarebbero buone possibilità che l’attaccante classe 1988 venga convocato per la partita contro la Sampdoria.