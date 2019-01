Inter-Sassuolo non sarà giocata davanti a un ‘Meazza’ deserto: stadio aperto a bambini e ragazzi nonostante la chiusura dell’impianto per due giornate

Per Inter-Sassuolo, gara in programma sabato 19 gennaio alle ore 20,30, lo stadio ‘Meazza’ di San Siro non sarà totalmente deserto. Nonostante la chiusura dello stadio per due turni, decisa dal Giudice sportivo dopo i cori contro Koulibaly in Inter-Napoli, il primo anello dell’impianto sarà aperto a bambini e ragazzi per la sfida tra nerazzurri e neroverdi. Come riportato da Sportmediaset, la società nerazzurra ha infatti ricevuto l’ok dalla Figc e il via libera da parte del presidente Gravina dopo la richiesta effettuata dal club pochi giorni fa. Perciò, l’Inter ha già avviato i contatti con le scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano, oltre al Csi, per mettere a disposizione i biglietti per la gara e riempire il primo anello del ‘Meazza’ per la gara del 19 gennaio.