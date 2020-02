Inter, Sensi: «Adesso sto bene. Ibra? Bisogna stare attenti»

Inter, Stefano Sensi parla a ridosso di una delle sfide più affascinanti della stagione: domenica si gioca il derby

Stefano Sensi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole sul suo momento di forma e sul derby.

SENSI – «Sto bene, sto lavorando per essere al 100% al derby. Valuteremo giorno per giorno, ma voglio essere pronto. Ho sofferto nello stare fuori, questi infortuni mi hanno impedito di dare una mano alla squadra e di fare parte delle vittorie. Ibra? Bisogna stare attenti, perché è un campione. Ma noi abbiamo entusiasmo. La prepareremo bene come sempre. Sicuramente si vincerà con il cuore, ce la metteremo tutta».