Inter, sette punti nelle ultime cinque partite: così la Champions rischia di sfuggirti

Terzo pareggio consecutivo per l’Inter che esce dalla Dacia Arena con un punticino: domani potrebbe avere il fiato sul collo delle concorrenti

Doveva essere la serata nella quale l’Inter avrebbe messo in sicuro la qualificazione alla prossima Champions e si sarebbe goduta un finale di campionato tranquilla. Nulla di tutto ciò. Alla Dacia Arena i nerazzurri sono protagonisti dell’ennesima partita grigia, senza mordente. Vuota. Terzo pareggio di fila per l’Inter dopo il doppio 1-1 contro Juve e Roma. Quarta x nelle ultime cinque partite. Ritmo da zona bassa di classifica. Le inseguitrici non si faranno pregare e domani avranno la ghiotta occasione di accorciare ulteriormente sul terzo posto mettendo il fiato sul collo in questi ultimi 270 minuti di Serie A.

Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più da parte della squadra di Spalletti che ha giocato un buon primo tempo (impegnando severamente Musso) e che nella ripresa si è sgonfiata, come già successo molte altre volte in stagione. Lautaro spuntato, Politano senza il guizzo decisivo, Perisic il solito di inizio stagione e Nainggolan intestardito con le conclusioni da fuori dopo il golazo segnato alla Juve. Risultato? Un 1-1 fa esultare Tudor e impensierire Spalletti. In caso di vittoria di Atalanta e Roma l’Inter avrebbe 1 punto sul quarto posto e due sul quinto. Troppo poco per dormire sonni tranquilli. Il tecnico nerazzurro ha ancora tre partite a disposizione per non trasformare questa stagione in un totale fallimento.