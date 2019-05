Inter, settimana fondamentale: dirigenti presenti agli allenamenti

In casa Inter è una settimana decisiva. Per stare vicino alla squadra in questo momento i dirigenti saranno presenti a tutti gli allenamenti

È una settimana decisiva in casa Inter, quella che determinerà il futuro. Fuori o dentro dalla Champions, dipende tutto dalla sfida con l’Empoli. In questa settimana cruciale, la dirigenza ha voluto e vuole far sentire la sua vicinanza alla squadra.

Proprio per questo motivo, come spiega La Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri saranno presenti fino a sabato al Suning Training Center. Ieri c’erano Ausilio, Gardini e Baccin. Sempre nell’allenamento di ieri, Spalletti ha caricato la squadra con un discorso motivazionale.