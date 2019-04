Inter, si punta al ritorno di Alexis Sanchez in Italia: problema ingaggio

Alexis Sanchez ai margini del progetto del Manchester United: l’Inter lo chiama, ma va risolto il nodo ingaggio

Alexis Sanchez può tornare in Serie A. Il cileno non rientra nei piani del Manchester United, intenzionato a cedere il giocatore nella prossima sessione di mercato. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dai quotidiani sportivi inglesi, l’Inter sta pensando di riportarlo in Italia.

Il Paris Saint-Germain inizialmente era in pole position per l’acquisto di Sanchez, ma poi l’interesse è diminuito e il club parigino ha fatto un passo indietro. I nerazzurri lo ritengono un ottimo innesto, ma attendono risposte dall’entourage dell’attaccante per entrare nel vivo della trattativa. Il problema maggiore è lo stipendio percepito dall’ala dei Red Devils, equivalente a circa 20 milioni di euro netti. Il giocatore dovrà ridursi sensibilmente lo stipendio non solo per poter vestire la maglia del club milanese, ma proprio per poter pensare di iniziare una nuova esperienza lontano da Manchester: al momento nessun club intende offrirgli cifre così esorbitanti.