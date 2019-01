Inter, trattativa avanzata col Southampton per Cedric Soares

L’Inter fa un sondaggio per il terzino portoghese Cedric Soares. Ecco le ultime sul calciomercato nerazzurro: e Vrsaljko?

Nuovo sondaggio dell’Inter che sta pensando seriamente a Cedric Soares del Southampton. Il terzino destro è finito pesantemente nel mirino dei radar nerazzurri che, un po’ a sorpresa, stanno anche valutando la possibilità di rinforzare il ruolo di terzino destro nella rosa. Evidentemente le condizioni fisiche di Sime Vrsaljko, arrivato in estate dall’Atletico Madrid, non hanno tranquillizzato la società nerazzurra. I diversi problemi fisici ne hanno minato il rendimento in questa prima parte di stagione.

E l’Inter, nel frattempo, cerca di cautelarsi valutando anche la possibili di nuovi profili per l’out di destra, oltre alla soluzione interna D’Ambrosio. Secondo quanto riportato da Sky durante Calciomercato – L’Originale, l’Inter ha effettuato un sondaggio con il Southampton per il difensore portoghese Cedric Soares. Terzino destro di qualità, calciatore che in passato era stato anche accostato alla Juventus quando doveva sostituire Dani Alves, è un classe 1991 ed ha vinto l’Europeo con la propria Nazionale nel 2016. In passato ha vestito le maglie di Sporting Lisbona e Academica, prima di trasferirsi in Inghilterra nel 2015. Con il Portogallo ha all’attivo 33 presenze e un gol. L’Inter ha lavorato bene a fari spenti e le trattative sono in fase più che avanzata, tanto che i nerazzurri contano di poter chiudere l’operazione entro le prossime 48 ore.