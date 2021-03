Inter, tra scadenze UEFA e rate da versare: il club entro mercoledì farà quadrare i conti

L’Inter entro mercoledì verserà i 10 milioni al Real Madrid per Hakimi: in arrivo anche gli stipendi di gennaio

L’Inter è pronta a far quadrare i conti entro mercoledì 31 marzo, data limite imposta dalla UEFA per versare le ultime pendenze.

Come riporta Sky Sport, nel club nerazzurro non c’è apprensione:tutti i pagamenti verranno rispettati, compresa la rata da 10 milioni al Real per Hakimi. I bonus allo United per Lukaku sono già stati versati. In pagamento anche stipendi di gennaio. Poi spazio al campo, da lunedì ogni giorno è buono per sperare nel ritorno dei 4 positivi. Terminati i 10 giorni di quarantena obbligatori, bisogna poi attendere il tampone negativo per poterli riaggregare al gruppo.