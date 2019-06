Inter, adesso tutti vogliono Esposito: il City, il Psg e anche… Conte

Inter, adesso tutti vogliono Sebastiano Esposito: c’è l’interessamento del City e del Psg, ma anche quello di… Conte

Tutti pazzi per Sebastiano Esposito. E come potrebbe essere altrimenti. Il talento classe 2002 dell’Inter, nel corso dell’ultima stagione, si è affermato al mondo intero in barba ai suoi 17 anni appena. Trascinando la Primavera nerazzurra, imponendosi con la casacca della Nazionale, esordendo persino in Europa League.

E ora, sceso al piano di sotto dell’Under 17 per le fasi finali, ha regalato lo scudetto all’Inter con una tripletta in finale alla Roma. L’ennesimo biglietto da visita, subito messo in tasca da Psg e Manchester City. Molto attente su di lui, come anche… Conte. Che alza il muro e, anzi, rilancia: in estate lo vuole con sé in ritiro a Lugano. Per valutarlo da vicino e capire – perché no – se sia già pronto per il mondo “dei grandi”.