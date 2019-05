Inter, tutto apparecchiato per Conte. Che ne sarà del lavoro di Spalletti?

Conte è pronto a legarsi all’Inter e imprimere le sue idee nell’ambiente. Nerazzurri che dovranno ricominciare dopo due anni con Spalletti

Voci che si sono rincorse per settimane, mesi, e che finalmente sembrano avere un epilogo. Antonio Conte è ormai pronto a sposare il progetto Inter, dopo l’anno sabbatico vissuto. Chiara la volontà della società, che a questo punto ha come grande obiettivo quello di lottare per lo scudetto testa a testa con la Juventus. Parallelamente, ci sarà una Champions League da disputare, raggiunta grazie al piazzamento guadagnato da Spalletti.

Sull’allenatore toscano si pensava si potesse costruire un ciclo, cosa che invece non sembra accadrà. L’Inter sarà in questo modo costretta a ricominciare da capo per costruire un’identità per definita, poiché in due anni Spalletti ha lavorato nel modo da lui prediletto. Ha anche imposto le sue idee nel mercato, basti pensare all’arrivo di Nainggolan e di Borja Valero, per dirne due. L’ambiente nerazzurro è pronto a ricominciare con Conte, ed è fuor dubbio che i tifosi non vedono l’ora di assaggiare le idee dell’allenatore.