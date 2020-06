Inter, Vagiannidis: «Mi voleva anche Guardiola, ma i nerazzurri hanno cancellato ogni dubbio»

Georgios Viagiannidis, acquisto dell’Inter a parametro zero, ha parlato dei motivi della sua scelta

Georgios Vagiannidis, nuovo esterno dell’Inter acquistato a parametro zero dal Panathinaikos, ha parlato a SempreInter.com dei motivi che lo hanno portato a scegliere la squadra nerazzurra.

DESIDERIO SERIE A – «I miei agenti mi hanno parlato di questa possibilità dopo il lockdown in Grecia, da un momento all’altro mi sono ritrovato a trattare l’arrivo all’Inter. Ho firmato per quattro anni e non ho idea se ci sia una clausola, non mi interessa. Molte squadre internazionali come il Manchester City di Guardiola e il Bayern Monaco si sono interessate, ma quando si è palesata l’Inter ho perso ogni dubbio. La Serie A è sempre stata in cima alla lista dei miei desideri».