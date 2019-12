Inter, Zanetti: «Eliminazione? Non deve condizionare il nostro percorso»

Inter, Javier Zanetti guarda avanti: «L’eliminazione in Champions? Non deve condizionare il nostro percorso. Dalle sconfitte si impara»

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, tornato con le sue parole sull’eliminazione di ieri sera in Champions League. Ecco le dichiarazioni, rilasciate a margine della premiazione per il Mecenate Dello Sport:

«A volte dai tutto ma non basta, ieri non è bastato. Ma questo non deve condizionare il percorso che stiamo facendo, ora bisogna rialzarsi subito perché domenica c’è già una partita importante. Dalle sconfitte si impara, io ne ho vissute tante che mi hanno fatto crescere. C’è percorso da continuare».