International Champions Cup 2019, Atletico Madrid-Juventus streaming e probabili formazioni: in Svezia la rivincita degli ottavi di Champions

Ultimo impegno nell’International Champions Cup 2019 per la Juventus di Maurizio Sarri, che chiuderà ufficialmente il torneo estivo affrontando in Svezia l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, in quella che rappresenta a tutti gli effetti una rivincita degli ottavi di finale dell’ultima Champions League, in cui i bianconeri ebbero la meglio sui Colchoneros. Atletico Madrid-Juventus: la sfida si giocherà il pomeriggio di sabato 10 agosto 2019 alle ore 18.06 nella cornice della Friends Arena di Stoccolma, in Svezia.

La Juventus ha finora raccolto 2 punti nelle precedenti 2 gare disputate nel torneo, con una sconfitta per 3-2 contro il Tottenham all’esordio e un pareggio con vittoria ai rigori sull’Inter (5-4). Nell’ultimo test amichevole contro una Selezione del campionato Sud-coreano, i bianconeri hanno invece rimediato un pareggio per 3-3. Contro i Colchoneros, che alla fine sono riusciti a ottenere l’annullamento della squalifica di Diego Costa, che scenderà dunque regolarmente in campo a Stoccolma, Sarri dovrebbe optare per un 4-3-1-2 con Bernardeschi alle spalle di Higuain e Ronaldo, modulo facilmente trasformabile a gara in corso in 4-3-3.

In difesa nuovo test per la coppia composta da De Ligt e Bonucci, mentre nel ruolo di terzino destro dovrebbe essere ‘abbassato’ Cuadrado, con De Sciglio a sinistra e in mezzo a campo Emre Can e Rabiot mezzali ai lati del regista Pjanic. Simeone dal canto suo scioglierà solo all’ultimo il ballottaggio fra l’ex Morata e João Felix nel 4-4-2, mentre Koke e Lemar si candidano come esterni di centrocampo.

La sfida Atletico Madrid-Juventus sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del Digitale terrestre), e sarà visibile anche in streaming collegandosi alla pagina ufficiale dell’emittente. Per godere delle immagini in HD sarà necessario però essere in possesso di una smart tv di ultima generazione con funzioni HbbTV 2.0.

Atletico Madrid-Juventus

Competizione: International Champions Cup 2019

Quando: Sabato 10 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 18.06

Dove vederla in tv: Sportitalia

Dove vederla in streaming: www.sportitalia.com

Stadio: Friends Arena (Stoccolma, Svezia)



Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, M. Llorente, Saúl, Lemar; Diego Costa, Morata. All. Simeone

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA