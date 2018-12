Inzaghi scuote la Lazio: «Evitiamo brutte figure. Samp? C’è delusione»

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match interno con l’Eintracht Francoforte

Vigilia europea per la Lazio di SimoneInzaghi. I biancocelesti scenderanno in campo domani sera per affrontare l’Eintracht Francoforte nell’ultima gara dei gironi di Europa League (Lazio già qualificata). L’allenatore della Lazio ha parlato così in conferenza stampa: «Dovremo fare una buona gara contro una squadra forte che avrà tanti tifosi al seguito – riportano i colleghi di Lazionews24.com – Vogliamo chiudere il girone nel migliore dei modi. L’obiettivo è evitare brutte figure perchè senza motivazioni c’è questo rischio. Scenderà in campo una squadra competitiva».

Simone Inzaghi ha parlato della formazione, di Milinkovic-Savic, di Strakosha e anche del possibile sorteggio agli ottavi: «Milinkovic? Spero di riaverlo oggi parzialmente in gruppo. Nella carriera del calciatore capita un momento no, ma lui dovrà rispondere sul campo, ho grande fiducia. Strakosha? Ricordiamoci che è un classe ’94. Capita a tutti di sbagliare, ma Thomas è una gran portiere. Sorteggi? Siamo pronti a giocarcela con tutti. C’è grande delusione dopo il pareggio con la Sampdoria Fare 26 tiri contro 4 e pareggiare ti fa rabbia, ma da allenatore guardo la prestazione e so che la squadra ha dato il massimo e farà lo stesso lunedì».

