L’ironia del Napoli: «Giuntoli a Dimaro dopo essere stato a Istanbul e Parigi» – FOTO

L’account Twitter del Napoli ha ironizzato sui movimenti del suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli – FOTO

L’account Twitter del Napoli ha voluto scherzare con i propri seguaci sui spostamenti dettati dal mercato del proprio direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il club partenopeo ha infatti twittato: «Cristiano Giuntoli paracadutato all’allenamento degli azzurri, dopo essere stato, questa mattina, prima ad Istanbul e poi a Parigi».

Una risposta, forse, ad alcune fonti che davano il ds azzurro in giro per l’Europa per cercare di chiudere alcune trattative sulle quali il Napoli sta lavorando.