Isco, il Real Madrid provoca la Juventus: «Lo volete? Dateci Dybala»

La Juventus punta Isco del Real Madrid, ma i Blancos hanno messo nel mirino Dybala: vorrebbero “La Joya” per rinnovare l’attacco.

Schermaglie di calciomercato fra la Juventus e il Real Madrid. I campioni d’Italia puntano Isco, elemento di grande talento utilizzato con scarsa continuità in questa stagione dagli allenatori dei Blancos. Il giocatore avrebbe deciso di lasciare i Blancos per giocare con regolarità altrove, ma non sarà semplice per i bianconeri arrivare all’obiettivo. Secondo “Tuttosport”, i Blancos avrebbero risposto alle prime avances bianconere chiedendo in cambio niente meno che Paulo Dybala.

Il Real Madrid infatti starebbe pensando a sua volta alla “Joya” per rinnovare il reparto offensivo. Ma la Vecchia Signora al momento tiene duro e in tutta risposta avrebbe fatto un rilancio per Isco. Sul giocatore spagnolo c’è anche il forte interesse del Manchester City, e Madama sarà chiamata a sbaragliare l’agguerrita concorrenza se vorrà portare a Torino il classe 1992.

