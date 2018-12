L’Islanda sbarca in Italia, ospite del Parma: è ufficiale

La Nazionale dell’Islanda preparerà a Parma la fondamentale sfida di qualificazione a Russia 2018, contro la Croazia. La decisione ora è ufficiale

Ha sorpreso ed contagiato tutti, al di là del tifo, ad Euro 2016, ora l’Islanda è pronta a sbarcare in Italia. L’occasione sarà l’importante match che la Nazionale nordica disputerà il 12 novembre a Zagabria, avversario la fortissima Croazia. La comunicazione è ufficiale da poche ore: gli uomini selezionati e allenati da Heimir Hallgrimsson si alleneranno sul prato del Tardini dal 7 dello stesso mese fino al giorno prima della partenza per la penisola balcanica.

LA SITUAZIONE DEL GRUPPO – La partita sarà valida per il Gruppo I di qualificazione ai prossimi Mondiali, in programma in Russia nel 2018. L’Islanda e la Croazia sono appaiate in vetta a 7 punti in 3 incontri, frutto dei rispettivi pareggi con Ucraina e Turchia. Entrambe sono imbattute ma Modric e soci comandano il girone per una migliore differenza reti. Il pronostico è dalla parte dei padroni di casa, se non altro proprio a causa del fattore campo e qualche talento in più da esporre in campo.