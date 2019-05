Italia Bosnia, biglietti in vendita da domani: come e dove acquistarli

Inizia domani la vendita per i biglietti della sfida tra Italia e Bosnia che si giocherà all’Allianz Stadium: ecco dove e come acquistarli

L’11 giugno la Nazionale Italiana incontrerà la Bosnia all’Allianz Stadium di Torino per la sfida di qualificazioni all’Europeo. La vendita dei biglietti inizierà domani, come comunicato dalla Figc. Ecco le info utili per acquistare i biglietti.

«Tante le promozioni per i tifosi: i biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo l’11 giugno 2001), agli Over 65 (nati prima dell’11 giugno 1954), mentre i biglietti ridotti Vivoazzurro sono riservati ai possessori della Card Vivo Azzurro. I tagliandi ridotti Under 12 sono riservati ai ragazzi fino a 12 anni (nati dopo l’11 giugno del 2007) e sono acquistabili solo ed esclusivamente se l’accompagnatore del minore è in possesso di un biglietto intero o ridotto Donne/Under 18/Over 65» si legge nel comunicato. I tagliandi potranno essere acquistati da domani sui siti Ticketone, Listicket e lo stesso della Figc.