Italia: con Verratti e Jorginho bloccati, decisivo Chiellini in conduzione

A volte non è stato facile servire Jorginho e Verratti. Decisivo quindi il ruolo dei difensori nel palleggio, soprattutto da parte di Chiellini

Nel primo tempo, l’Italia non è riuscita a trovare sempre in modo pulito Jorginho e Verratti. La Bosnia ha cercato infatti di marcarli, ostacolando le loro ricezioni.

In quei frangenti, Giorgio Chiellini è stato decisivo, un vero e proprio leader. Con le proprie percussioni palla al piede, si è preso parecchie responsabilità in fase di impostazione (uno dei giocatori dell’Italia con più passaggi totali). I suoi break hanno rotto le linee di pressione rivali, come nel caso della foto sopra. Jorginho e Verratti marcati, Chiellini che parte palla al piede.