Italia, dalla Serie B all’Under 21. Chi sono i pre convocati di Di Biagio

Gigi Di Biagio ha inserito cinque giocatori provenienti dalla Serie B nella lista di pre convocati per l’Europeo. Conosciamoli meglio

Il 29 maggio l’Italia Under 21 si radunerà a Formello, presso il centro sportivo della Lazio, sotto gli ordini di Di Biagio. Il CT ha diramato la lista dei convocati al raduno, da cui trarrà l’elenco definitivo per l’Europeo. Tantissimi i volti noti al grande pubblico. Da Meret, passando per Calabria, fino ad arrivare a Madragora e Orsolini. A fianco a loro ci saranno anche dei giocatori che hanno fatto il grande salto, ovvero dalla Serie B alla pre convocazione in Nazionale.

In ordine di ruolo, Lorenzo Montipò è il primo, portiere attualmente in forza al Benevento, con cui ha disputato 26 gare stagionali. A centrocampo spicca il nome di Gaetano Castrovilli, prestato alla Cremonese dalla Fiorentina. 26 presenze e 4 gol per lui nel campionato cadetto. Non ha bisogno di presentazioni, invece, Sandro Tonali. Il talento del Brescia è già sotto osservazione di tutte le big. Federico Bonazzoli e Gabriele Moncini completano questa speciale squadra di calcetto. Il primo ha avuto un ottimo rendimento nel Padova, il secondo ha una media gol incredibile nel Cittadella.